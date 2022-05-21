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Вімблдон зберіг ідеальну репутацію. Долгополов відреагував на тенісний скандал

Сергій Шаховець
21 травня, 11:47
Керівництво тенісних асоціацій АТР та WTA ганебно прийняло бік країни вбивць та ґвалтівників. Таке рішення викликало хвилю невдоволення серед спортсменів

Український тенісист Олександр Долгополов найстаріший тенісний турнір / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори Вімблдону зайняли принципову позицію не допускати до турніру всіх представників Росії та Білорусі. Причина – військова агресія цих країн проти України.

У відповідь на це рішення тенісні асоціації АТР і WTA оголосили, що не нараховуватимуть рейтингові очки за Вімблдон-2022.

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Колишній український тенісист Олександр Долгополов підтримав організаторів Вімблдона та засудив скандальне рішення ATP та WTA.

"Є причина, чому Вімблдон є, мабуть, найвідомішим тенісним змаганням. З очками або без них є речі набагато важливіші за теніс.

У ці важкі часи Вімблдон на правильній стороні, він збереже свою ідеальну репутацію. Щодо інших, то це їхній вибір", – написав Долгополов у Twitter.

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Раніше один із найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський назвав рішення керівництва АТР найганебнішим днем для тенісу.

Стаховський обурений, що у тенісному світі підтримують Росію / Фото: Колаж: Сьогодні