Уимблдон сохранил идеальную репутацию. Долгополов отреагировал на теннисный скандал

Украинский теннисист Александр Долгополов старейший теннисный турнир / Фото: Коллаж: Сегодня

Организаторы Уимблдона заняли принципиальную позицию не допускать к турниру всех представителей России и Беларуси. Причина – военная агрессия этих стран против Украины.

В ответ на это решение, теннисные ассоциации АТР и WTA объявили, что не будут начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

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Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поддержал организаторов Уимблдона и осудил скандальное решение ATP и WTA.

"Есть причина, почему Уимблдон является, пожалуй, известнейшим теннисным соревнованием. С очками или без них есть вещи гораздо более важные, чем теннис. В эти трудные времена Уимблдон на правильной стороне, он сохранит свою идеальную репутацию. Что касается остальных, то это их выбор", – написал Долгополов в Twitter.

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Ранее один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский назвал решение руководства АТР самым позорным днем для тенниса.