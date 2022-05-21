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Уимблдон сохранил идеальную репутацию. Долгополов отреагировал на теннисный скандал

Сергей Шаховец
21 мая, 11:47
Руководство теннисных ассоциаций АТР и WTA позорно приняло сторону страны убийц и насильников. Такое решение вызвало волну недовольства среди спортсменов

Украинский теннисист Александр Долгополов старейший теннисный турнир / Фото: Коллаж: Сегодня

Организаторы Уимблдона заняли принципиальную позицию не допускать к турниру всех представителей России и Беларуси. Причина – военная агрессия этих стран против Украины.

В ответ на это решение, теннисные ассоциации АТР и WTA объявили, что не будут начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

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Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поддержал организаторов Уимблдона и осудил скандальное решение ATP и WTA.

"Есть причина, почему Уимблдон является, пожалуй, известнейшим теннисным соревнованием. С очками или без них есть вещи гораздо более важные, чем теннис.

В эти трудные времена Уимблдон на правильной стороне, он сохранит свою идеальную репутацию. Что касается остальных, то это их выбор", – написал Долгополов в Twitter.

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Ранее один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский назвал решение руководства АТР самым позорным днем для тенниса.

Стаховский возмущен, что в теннисном мире поддерживают Россию / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня