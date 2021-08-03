Ідуть легенди! Іспанія не пробилася до півфіналу Олімпіади, і брати Газоль попрощалися

Пау і Марк виграли з національною командою все, крім золотих медалей Олімпійських ігор, хоча двічі добиралися до фіналів – в Пекіні та Лондоні. Але на шляху стояли США

Пау і Марк Газолі провели останній матч за Іспанію / Фото: Reuters

Сьогодні в чвертьфіналі баскетбольного турніру Олімпійських ігор-2020 збірна Іспанії програла команді США 81:95, хоч вела в рахунку до великої перерви. А брати Газоль завершили міжнародну кар'єру.

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У сьогоднішньому прощальному поєдинку, ні 41-річний Пау, ні 36-річний Марк не набрали жодного очка.

"Ви дійсно можете подолати все, приклавши до цього свій розум і серце. Просто факт, що я зміг повернутися, пограти, позмагатися – вже величезний успіх. Це була моя остання гра за збірну, мені доведеться поговорити з родиною і подивитися, чи варто продовжувати грати або переходити до інших цілей", – сказав Газоль FIBA

У складі збірної Іспанії брати Газоль ставав чемпіоном світу і Європи. Тільки Пау тричі вигравав Євробаскет, а Марк – двічі. Також вони двічі завойовував срібні медалі на Олімпійських іграх. А Газоль-старший встиг один раз стати і бронзовим призером ОІ.

По Газоль / Фото: Reuters

І Пау, і Марк багато років виступали в НБА і встигли стати чемпіонами Ліги. Тільки старший з братів уже покинув Америку і повернувся догравати в Іспанію. А молодший ще пограє за Лос-Анджелес Лейкерс.

/ Фото: AFP