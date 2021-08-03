Уходят легенды! Испания не пробилась в полуфинал Олимпиады, и братья Газоли попрощались

Пау и Марк выиграли с национальной командой все, кроме золотых медалей Олимпийских игр, хотя дважды добирались до финалов – в Пекине и Лондоне. Но на пути стояли США

Пау и Марк Газоли провели последний матч за Испанию / Фото: Reuters

Сегодня в четвертьфинале баскетбольного турнира Олимпийских игр-2020 сборная Испании проиграла команде США 81:95, хоть вела в счете к большому перерыву. А братья Газоли завершили международную карьеру.

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В сегодняшнем прощальном поединке, ни 41-летний Пау, ни 36-летний Марк не набрали ни одного очка.

"Вы действительно можете преодолеть все, если приложите к этому свой разум и сердце. Просто факт, что я смог вернуться, поиграть, посоревноваться – уже огромный успех. Это была моя последняя игра за сборную, мне придется поговорить с семьей и посмотреть, стоит ли продолжать играть или переходить к другим целям", – сказал Газоль FIBA

В составе сборной Испании браться Газоли становился чемпионом мира и Европы. Только Пау трижды выигрывал Евробаскет, а Марк – два. Также они дважды завоевывал серебряные медали на Олимпийских играх. А Газоль-старший успел один раз стать и бронзовым призером ОИ.

По Газоль / Фото: Reuters

И Пау, и Марк много лет выступали в НБА и успели стать чемпионами Лиги. Только старший из братьев уже покинул Америку и вернулся доигрывать в Испанию. А младший еще поиграет за Лос-Анджелес Лейкерс.

Марк Газоль / Фото: AFP