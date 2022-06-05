5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Уельс проти України: коли і де дивитись матч відбору на ЧС-2022

Любомир Луканюк
5 червня, 10:19
Підопічні Олександра Петракова намагатимуться подолати останній бар'єр на шляху до Катару-2022, для цього потрібно обіграти валлійську команду

Підтримка збірної України у Кардіффі буде божевільною

Сьогодні у Кардіффі буде зіграно вирішальний матч кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Збірна Уельсу приймає Україну.

О котрій початок? Гра на арені "Кардіфф Сіті Стедіум" розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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Де дивитись? Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Уельс – Україна.

Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" і платформі oll.tv.

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Лідера протистояння букмекери не змогли визначити. Коефіцієнт на прохід на ЧС як Уельсу, так і України дорівнює 1.90. Тобто шанси поїхати на мундіаль 50% на 50%.

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Напередодні матчу головний тренер збірної України Олександр Петраков зазначив:

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"Ми думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників, наші збройні сили".

На попередньому матчі із Шотландією підтримка нашої команди у Глазго була божевільною. І фанати також підтримували наших воїнів, скандуючи: "ЗСУ! ЗСУ!". Сьогодні в Кардіффі атмосфера буде ще крутіша.