УЄФА презентувала логотип ЄВРО-2024: новий бренд об'єднає уболівальників європейського футболу

УЄФА презентувала логотип Євро-2024 / Фото: UEFA.com

Бренд Євро-2024 презентували на берлінському "Олімпіаштадіон". Логотип виконаний в шести загальних кольорах, які є на прапорах 55 країн Європи.

Читайте також: Олімпійцям і не снилося! Озвучені премії футболістів збірної України за Євро-2020

Реклама

Девіз ЄВРО-2024: "Об'єднані футболом. Разом у самому серці Європи".

"Бренд просуває ідею Євро, відкритого для всіх і заохочує різноманіття . Футбол – область, де кожен повинен відчувати себе як вдома, і запуск бренду став першим кроком на шляху до облаштування цього будинку на Євро-2024 в Німеччині. Активи бренду – від логотипу до візерунків і відео – віддають належне різноманітності уболівальників і європейського футболу", – йдеться в повідомленні прес-служби УЄФА.

З шести кольорів бренду оформили обриси "Олімпіаштадіона" в Берліні, де пройде фінал турніру.

Реклама

Представлення логотипу Євро-2024 супроводжувалося грандіозним світловим шоу на стадіоні в Берліні.

Чемпіонат Європи з футболу в 2024 року пройде в Німеччині. У першості візьмуть участь 24 команди.

Крім Берліна, Євро-2024 пройде ще в дев'яти містах – Дортмунді, Кельні, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Лейпцигу, Гамбурзі, Штутгарті та Мюнхені.

Раніше Німеччина вже приймала чемпіонат Європи в 1988 році. Також там проводилися чемпіонати світу – в 1974 та 2006 роках.