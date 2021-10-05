УЕФА презентовала логотип ЕВРО-2024: новый бренд объединит болельщиков европейского футбола

УЕФА презентовала логотип Евро-2024 / Фото: UEFA.com

Бренд Евро-2024 презентовали на берлинском "Олимпиаштадион". Логотип выполнен в шести общих цветах, которые есть на флагах 55 стран Европы.

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Девиз ЕВРО-2024: "Объединенные футболом. Вместе в самом сердце Европы".

"Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол – область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии. Активы бренда – от логотипа до узоров и видео – отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола", – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Из шести цветов бренда оформили очертания "Олимпиаштадиона" в Берлине, где пройдет финал турнира.

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Представление логотипа Евро-2024 сопровождалось грандиозным световым шоу на стадионе в Берлине.

Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдёт в Германии. В первенстве примут участие 24 команды.

Кроме Берлина, Евро-2024 пройдет еще в 9 городах – Дортмунде, Кельне, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Франкфурте, Лейпциге, Гамбурге, Штутгарте и Мюнхене.

Ранее Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году. Также там проводились чемпионаты мира – в 1974 и 2006 годах.