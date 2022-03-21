УЄФА пішов на зміну регламенту Ліги чемпіонів через війну України та Росії

Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

З 24 лютого в Україні триває повномасштабна війна проти Росії. Армія Путіна порушила нормальне життя в нашій країні та бомбардує міста, вбиваючи мирне населення та дітей.

На цьому фоні український футбол став на паузу. Чемпіонат припинено, а березневий поєдинок проти Шотландії перенесено на червень. Також ФІФА дозволила легіонерам розірвати контракти з нашими клубами до 30 червня 2022 року.

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Багато хто з них уже знаходив собі клуби. Наприклад, Вербіч і Кендзера поїхали до чемпіонату Польщі. Також футбольні органи дозволили легіонерам розірвати контракти із російськими клубами.

Сьогодні ж стало відомо, що УЄФА на якийсь час відкрив заявний період для клубів, які продовжують виступати в єврокубках. Аж до 1 квітня учасники Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференцій мають право заявити не більше двох новачків, які перед цим грали в Україні чи Росії.

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Те саме стосується і жіночої Ліги чемпіонів, для якої дедлайн – 7 квітня. Проте поки що жоден клуб із чинних учасників єврокубків не оголосив про підписання футболіста з УПЛ або РПЛ.