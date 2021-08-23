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Дивувалися штанам? Тепер гімнасткам дозволили виступати в хіджабах!

Олександр Трикіша
23 серпня, 14:40
Під час Олімпійських ігор в Токіо однією з найбільш обговорюваних тем були костюми німецьких гімнасток. Вони відмовилися показувати свої ноги в знак протесту проти сексуалізації жінок в спорті

Німецькі гімнастки на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Зміна традиційних купальників на комбінезони зі штанами пояснювалася не тільки боротьбою проти сексуалізації – труси можуть з'їхати.

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Але тепер гімнасткам можна буде виступати навіть в хіджабах! Таке рішення прийняв Виконавчий комітет міжнародної федерації спортивної гімнастики.

Спортсменам дозволили носити головні убори, якщо вони відповідають умовам безпеки і вимогам до одягу.

Відзначимо, що в деяких видах спорту давно дозволені головні убори:

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Зазначається, що головний убір повинен, насамперед, щільно облягати голову і залишати обличчяспортсмена повністю відкритим, щоб не створювати загрози безпеці під час виступу спортсмена. Він також повинен бути того ж кольору, що і спортивний костюм.

Дивіться, як німецькі гімнастки на Олімпіаді в Токіо виступали в комбінезонах замість купальників.

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