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Труси можуть з'їхати! Німецькі гімнастки по-новому пояснили відмову від купальників на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 серпня, 12:31
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Гімнастки з Німеччини, які на Іграх-2020 у Токіо відмовилися показувати свої ноги на знак протесту проти сексуалізації жінок в спорті, зробили ще одну заяву на цю тему
Німецька гімнастка Пауліна Шефер
Німецька гімнастка Пауліна Шефер / Фото: Reuters

Як виявилося, у протесту проти сексуалізації, який гімнастки з Німеччини влаштували на Олімпіаді в Токіо, була й інша причина. У комбінезонах, яким спортсменки віддали перевагу над більш відвертим вбранням, їм просто зручніше було виступати.

"Гімнастки виконують різні екстремальні рухи. Труси можуть з'їхати і випадково оголити те, що не потрібно. Ми не можемо стежити за купальником під час змагань. І просто хочемо показати іншим спортсменкам, що вони можуть надягати що завгодно", – наводить слова німецької гімнастки Пауліни Шефер BBC.

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Німецькі гімнастки на Олімпіаді в Токіо
Німецькі гімнастки на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що протягом багатьох років гімнастки виступали в купальниках з оголеними ногами і з вирізом. Однак на Іграх у Токіо німецька команда в складі Елізабет Зайц, Кім Буї, Сари Восс і Пауліни Шефер замість купальників вийшла в комбінезонах до щиколоток.

"Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що одягнені гімнастки", – пояснила тоді Елізабет Зайц ініціативу атлеток під гаслом "Це мій вибір".

Гімнастка з Німеччини Елізабет Зайц
Гімнастка з Німеччини Елізабет Зайц / Фото: Reuters

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Відзначимо, що жіноча збірна Німеччини в командних змаганнях на Олімпіаді в Токіо посіла десяту сходинку. А єдину медаль німцям в гімнастиці на Іграх-2020 приніс чоловік – срібло на брусах виборов Лукас Даузер.

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Додамо, що курйози з одягом, на які натякнула Пауліна Шефер, і справді часом трапляються в спорті. Наприклад, на зимовій Олімпіаді-2018 під час виступу в фігурному катанні французького дуету Гійом Сізерон – Габріела Пападакіс у партнерки оголилися груди. Але вона змогла завершити програму.

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