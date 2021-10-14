15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Удар в стилі Паненки! Президент Франції Макрон забив гол у благодійному матчі

Сергій Шаховець
14 жовтня, 23:05
Еммануель Макрон взяв участь у благодійному футбольному матчі

Еммануель Макрон забив гол у благодійному матчі / Фото: Reuters

14 жовтня, в комуні Пуассі, недалеко від Парижа відбувся поєдинок на честь 50-річчя футбольного клубу Вар'єте. Команда Президента грала проти збірної медпрацівників лікарні Пуассі.

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Президент Франції вийшов на поле під номером 3 і зіграв на позиції опорного півзахисника.

Саме 43-річної політик відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Макрон вдарив по центру воріт, майже як легендарний Паненка.

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У команді Макрона також зіграли колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер і футбольні зірки збірної Франції: Робер Пірес, Крістіан Карамбе, Ален Жиресс і Марсель Десаї.

Матч завершився перемогою команди Президента Франції з рахунком 6:1 .

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Зібрані від час проведення матчу кошти будуть спрямовані до Фонду паризьких госпіталів, якими керує перша леді Франції Бріжит Макрон.

Додамо, що Макрон із юності захоплюється футболом. У студентські роки він грав у команді Національної школи адміністрації в Страсбурзі.

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