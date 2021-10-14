Удар в стилі Паненки! Президент Франції Макрон забив гол у благодійному матчі

Еммануель Макрон забив гол у благодійному матчі / Фото: Reuters

14 жовтня, в комуні Пуассі, недалеко від Парижа відбувся поєдинок на честь 50-річчя футбольного клубу Вар'єте. Команда Президента грала проти збірної медпрацівників лікарні Пуассі.

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Президент Франції вийшов на поле під номером 3 і зіграв на позиції опорного півзахисника.

Саме 43-річної політик відкрив рахунок у матчі, реалізувавши пенальті. Макрон вдарив по центру воріт, майже як легендарний Паненка.

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У команді Макрона також зіграли колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер і футбольні зірки збірної Франції: Робер Пірес, Крістіан Карамбе, Ален Жиресс і Марсель Десаї.

Матч завершився перемогою команди Президента Франції з рахунком 6:1 .

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Зібрані від час проведення матчу кошти будуть спрямовані до Фонду паризьких госпіталів, якими керує перша леді Франції Бріжит Макрон.

Додамо, що Макрон із юності захоплюється футболом. У студентські роки він грав у команді Національної школи адміністрації в Страсбурзі.