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Динамо --
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Минай --
Десна --
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Рух --
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Александрия --
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Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
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Львов --
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Рух --
Минай --
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Динамо --
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Лейпциг --
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Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
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Аякс --
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Интер --
Шериф --
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Шахтер --
Реал --
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Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Удар в стиле Паненки! Президент Франции Макрон забил гол в благотворительном матче

Сергей Шаховец
14 октября, 23:05
Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном футбольном матче

Эммануэль Макрон забил гол в благотворительном матче / Фото: Reuters

14 октября, в коммуне Пуасси, недалеко от Парижа состоялся поединок в честь 50-летия футбольного клуба Варьете. Команда Президента играла против сборной медработников больницы Пуасси.

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Президент Франции вышел на поле под номером 3 и сыграл на позиции опорного полузащитника.

Именно 43-летней политик открыл счет в матче, реализовав пенальти. Макрон ударил по центру ворот, почти как легендарный Паненка.

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В команде Макрона также сыграли бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер и футбольные звезды сборной Франции: Робер Пирес, Кристиан Карамбе, Ален Жиресс и Марсель Десайи.

Матч завершился победой команды Президента Франции со счетом 6:1.

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Собранные от проведения матча деньги будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которыми руководит первая леди Франции Брижит Макрон.

Добавим, что Макрон с юности увлекается футболом. В студенчестве он играл в команде Национальной школы администрации в Страсбурге.

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