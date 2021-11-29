29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Учень Лобановського тренуватиме Роналду – офіційно

Олександр Трикіша
29 листопада, 14:18
Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Ральфа Рангніка тимчасовим тренером команди до кінця сезону. Потім він продовжить роботу в якості консультанта ще протягом двох років

Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Перші плоди роботи Рангніка в МЮ першим відчув Кріштіану Роналду. Знаменитого португальця посадили на лаву запасних чим довели його до сказу.

Виконуючий обов'язки головного тренера після звільнення Уле Гуннара Сульшера Майкл Каррік керуватиме основною командою доти, доки не буде оформлена робоча віза Рангніка.

Реклама

До цього німець працював у московському Локомотиві на посаді керівника зі спорту та його розвитку. Контракт німця з російським клубом було розраховано до літа 2024 року.

Ральф Рангнік – відомий німецький тренер, який найбільших успіхів досяг у роботі з Гоффенхаймом та Шальке. Але з 2019 року перервав активну тренерську діяльність та переключився на управлінську роботу.

Цікаво, що сам Ральф Рангнік називав українця Валерія Лобановського серед тренерів, які найбільше вплинули.

Реклама

Валерій Лобановський