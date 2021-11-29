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11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Ученик Лобановского будет тренировать Роналду – официально

Александр Трикиша
29 ноября, 14:18
Манчестер Юнайтед объявил о назначении Ральфа Рангника временным тренером команды до конца сезона. Затем он продолжит работу в качестве консультанта еще в течение двух лет

Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Первые плоды работы Рангника в МЮ первым прочувствовал Криштиану Роналду. Знаменитого португальца усадили на лавку запасных, чем довели его до бешенства.

Исполняющий обязанности главного тренера после увольнения Уле Гуннара Сульшера Майкл Каррик будет руководить основной командой до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Рангника.

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До этого немец работал в московском Локомотиве на должности руководителя по спорту и его развитию. Контракт немца с российским клубом был рассчитан до лета 2024 года.

Ральф Рангник – известный немецкий тренер, который наибольших успехов достиг в работе с Хоффенхаймом и Шальке. Но с 2019 года прервал активную тренерскую деятельность и переключился на управленческую работу.

Интересно, что сам Ральф Рангник называл украинца Валерия Лобановского в числе тренеров, оказавших на него наибольшее влияние.

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Валерий Лобановский