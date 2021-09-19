22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

"Вбивство" кубинського ветерана на рингу. Екс-чемпіон Bellator відновив свою репутацію

Сергій Шаховець
19 вересня, 09:48
Американський боєць зіпсував дебют в Bellator 44-річному кубинцеві Йоелю Ромеро

Філ Девіс - Йоель Ромеро / Фото: BellatorMMA

У Сан-Хосе (США), в ніч на 19 вересня, відбувся турнір Bellator 266, де в головному бою зустрілися екс-чемпіон Bellator американець Філ Девіс (23-6) і колишній претендент на чемпіонський титул UFC Йоель Ромеро (13-6) з Куби.

Читайте також: Крута розв'язка в MMA: боєць встав після нокдауну і нокаутував суперника

Поєдинок тривав три раунди і завершився перемогою за очками американського напівважковаговика. При цьому двоє суддів віддали перевагу Девісу 30:27 і 30:26, а третій суддя вирішив, що перемогу здобув Ромеро – 29:28.

Додамо, що для кубинського бійця це був перший поєдинок в Bellator після переходу з UFC.

Для 36-річного Девіса це перемога стала 23-ю за рахунком в 30-ти поєдинках. У 44-річного Ромеро на рахунку 13 перемог і 6 поразок.

Додамо, що у співголовному поєдинку вечора американський боєць Нейман Грейсі переміг технічним нокаутом в першому раунді співвітчизника Марка Леммінгера.

Реклама