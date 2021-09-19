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Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
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2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
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Рух --
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"Убийство" кубинского ветерана на ринге. Экс-чемпион Bellator восстановил свою репутацию

Сергей Шаховец
19 сентября, 09:48
Американский боец испортил дебют в Bellator 44-летнему кубинцу Йоелю Ромеро

Фил Дэвис - Йоэль Ромеро / Фото: BellatorMMA

В Сан-Хосе (США), в ночь на 19 сентября, состоялся турнир Bellator 266, где в главном бою встретились экс-чемпион Bellator американец Фил Дэвис (23-6) и бывший претендент на чемпионский титул UFC Йоэль Ромеро (13-6) из Кубы.

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Поединок продлился три раунда и завершился победой по очкам американского полутяжеловеса. При этом двое судей отдали предпочтение Дэвису 30:27 и 30:26, а третий судья решил, что победу одержал Ромеро – 29:28.

Добавим, что для кубинского бойца это был первый поединок в Bellator после перехода из UFC.

Для 36-летнего Дэвиса это победа стала 23-й по счету в 30-ти поединках. У 44-летнего Ромеро на счету 13 побед и 6 поражений.

Добавим, что соглавном поединке вечера американский боец Нейман Грейси победил техническим нокаутом в первом раунде соотечественника Марка Леммингера.

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