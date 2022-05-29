Прибираємо срач після "асвабадітєлєй". Дружина Усика наводить порядки в будинку

Олександр та Катерина скоро повернутися до свого дому / Фото: Колаж: Сьогодні

Сімейний будинок Олександра Усика у Ворзелі серйозно постраждав під час російської окупації. Рашисти розмістили у дворі БТРи, перетворивши територію на ораний город.

Зараз сім'я Усика розпочала прибирання вілли, від наслідків "російського миру". Катерина Усик опублікувала фото робіт на території будинку.

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"Слава Богу! Наводимо лад у моїй віллі. Срач прибираємо після російських "асвабадітєлєй", – написала Катерина Усик у своєму Instagram.

Нагадаємо, що на початку квітня українська армія визволила Ворзель від російських фашистів.

Раніше Катерина Усик поділилася знімками з початку війни, коли сім'я ховалася від російських снарядів у бомбосховищі.

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