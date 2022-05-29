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Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
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Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
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Польша --
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Шотландия --
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Нидерланды --
Польша --
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Италия --
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Убираем срач после "асвабадителей". Жена Усика наводит порядки в доме

Сергей Шаховец
29 мая, 12:13
Семья украинского чемпиона мира Александра Усика приступила к уборке своего дома, после того, как там побывали российские оккупанты

Александр и Екатерина скоро вернуться в свой дом / Фото: Коллаж: Сегодня

Семейный дом Александра Усика в Ворзеле серьезно пострадал во время российской оккупации. Рашисты разместили во дворе БТРы, превратив территорию в спаханный огород.

Сейчас семья Усика приступила к уборке виллы, от последствий "русского мира". Екатерина Усик опубликовала фото работ на территории дома.

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"Слава Богу! Наводим порядок в моей вилле. Срач убираем после российских "асвабадителей", – написала Екатерина Усик в своем Instagram.

Напомним, что в начале апреля украинская армия освободила Ворзель от российских фашистов.

Ранее Екатерина Усик поделилась снимками с начала войны, когда семья пряталась от российских снарядов в бомбоубежище.

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Дети Усика не забудут преступления России / Фото: Коллаж: Сегодня