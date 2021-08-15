Убили директора улюбленої траси Шумахера: три трупи після зради

Наталі Має був 51 рік

Директорка легендарного автодрому "Спа-Франкоршам" Наталі Має знайдена вбитою у власному будинку в містечку Гуві, в бельгійській провінції Люксембург.

Про це повідомляє Sudinfo.

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Тіло жінки виявили вранці в неділю, 15 серпня.

За однією з версій, вбивство скоїв чоловік Має - Франц Дюбуа, який був разом з Наталі 17 років. Він застав її вдома з коханцем-адвокатом і позбавив життя обох, після чого викликав поліцію і, пока вона їхала на місце злочину, наклав на себе руки.

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Мотивом злочину називають ревнощі чоловіка.

Дюбуа був також досить відомою особистістю в бельгійському автоспорті. Він був одним із засновників популярної гоночної серії VW Fun Cup, а також власником однієї з команд.

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Додамо, що "Спа-Франкоршам" – одна з найстаріших гоночних трас Європи. Перші заїзди прийняла ще в 1921 році. Найбільшої кількості перемог у Формулі-1, шести, на ній досяг легендарний Міхаель Шумахер.