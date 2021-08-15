15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини Формули-1

Убили директора улюбленої траси Шумахера: три трупи після зради

Олег Люлька
15 серпня, 16:27
Страшна драма в Бельгії – її підсумком стала смерть 51-річної керівниці автодрому "Спа-Франкоршам" Наталі Має, і не тільки – всі подробиці

Наталі Має був 51 рік

Директорка легендарного автодрому "Спа-Франкоршам" Наталі Має знайдена вбитою у власному будинку в містечку Гуві, в бельгійській провінції Люксембург.

Про це повідомляє Sudinfo.

Читайте також: Помер Бомбардир нації – легендарний Герд Мюллер

Тіло жінки виявили вранці в неділю, 15 серпня.

За однією з версій, вбивство скоїв чоловік Має - Франц Дюбуа, який був разом з Наталі 17 років. Він застав її вдома з коханцем-адвокатом і позбавив життя обох, після чого викликав поліцію і, пока вона їхала на місце злочину, наклав на себе руки.

Реклама

Мотивом злочину називають ревнощі чоловіка.

Дюбуа був також досить відомою особистістю в бельгійському автоспорті. Він був одним із засновників популярної гоночної серії VW Fun Cup, а також власником однієї з команд.

Читайте також: Зірка Формули-1 став жертвою нападу після фіналу Євро-2020

Додамо, що "Спа-Франкоршам" – одна з найстаріших гоночних трас Європи. Перші заїзди прийняла ще в 1921 році. Найбільшої кількості перемог у Формулі-1, шести, на ній досяг легендарний Міхаель Шумахер.

Міхаель Шумахер. Фото skysports.com

Реклама