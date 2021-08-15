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Убили директора любимой трассы Шумахера: три трупа после измены

Олег Люлька
15 августа, 16:27
Жуткая драма в Бельгии – ее итогом стала смерть 51-летней руководительницы автодрома Спа-Франкоршам Натали Майе, и не только – все подробности

Натали Майе был 51 год

Директор легендарного автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе найдена убитой в собственном доме в городке Гуви, в бельгийской провинции Люксембург.

Об этом сообщает Sudinfo.

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Тело женщины обнаружили утром в воскресенье, 15 августа.

По одной из версий, убийство совершил муж Майе – Франц Дюбуа, который был вместе с Натали 17 лет. Он застал ее дома с любовником-адвокатом и лишил жизни обоих, после чего вызвал полицию и, пока та ехала на место преступления, совершил самоубийство.

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Предполагаемым мотивом преступления называется ревность супруга.

Дюбуа был также довольно известной личностью в бельгийском автоспорте. Он был одним из основателей популярной гоночной серии VW Fun Cup, а также владельцем одной из команд.

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Добавим, что "Спа-Франкоршам" – одна из старейших гоночных трасс Европы. Первые заезды приняла еще в 1921 году. Наибольшего количества побед в Формуле-1, шести, на ней добился легендарный Михаэль Шумахер.

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

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