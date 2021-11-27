Вбийте у собі слабака! Усик звернувся до спортсменів

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександр Усик розповів чому не варто виявляти агресію спортсменам.

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"Я вважаю, всі бойові види спорту не повинні будити агресію. Не повинно бути безглуздої агресії, коли спортсмен хвалиться своєю злістю. Це все дурниці та забобони.

Ви тренуєтеся не для того, щоб когось побити, а для того, щоб бути вищим у змаганнях. Вбити у собі слабака і невпевнену в собі людину", – цитує Усика Fightnews.info.