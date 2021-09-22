22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
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Олександрія --
Маріуполь --
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25 вересня 19:30
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Минай --
Львів --
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Зоря --
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Десна --
Металіст 1925 --
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Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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"У Усика є одна страшна річ": промоутер Джошуа занервував

Олег Люлька
22 вересня, 15:49
Організатор майбутнього бою Ентоні Джошуа проти Олександра Усика британський промоутер Едді Гірн назвав головні козирі суперників – в перемозі свого підопічного він не переконаний

Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн перед поєдинком на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня виписав більше компліментів супернику свого підопічного, Олександру Усику, ніж самому Ей-Джею.

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Може, в такий спосіб Гірн намагається всього лише переконати якомога більше британців придбати платну трансляцію бою, а отже, збільшити свій прибуток від поєдинку. Однак, за словами Едді, він реально переживає щодо того, чи виграє Джошуа.

"Чи зможе Ей-Джей використати свій джеб і свої розміри? Чи залишить він уже в ранніх раундах сліди на обличчі Олександра? Чи все-таки Усик отримає вигоду зі свого руху? Я реально нервую", – наводить слова Едді Гірна SkySports.

Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

"Джошуа має перемогти Усика, щоб зберегти мрію про титул абсолютного чемпіона світу. Але Усик безумовно входить до п'ятірки найкращих суперважковаговиків у світі. Може, він навіть суперважковаговик №1 у світі – це страшна річ".

"Ми повертаємося до великого Евандера Холіфілда, який, як і Усик, прийшов із крузервейту".

Олександр Усик / Фото: Reuters

"Усик боксував з Візерспуном, потім із Чісорою. І люди казали: "Він таки так? Чи все-таки ні? " Може, в цьому бою він покаже, що "таки так". Але сподіваюся, що українцеві це не вдасться".

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

"Нас чекає велика битва розумів. Є одна річ, яка мене лякає в Усику, – це його розум і його здатність виснажити суперника і перехитрити його. Позаяк Ей-Джей хоче продемонструвати свою брутальність. Сподіваюся, брутальність все-таки переважить", – підсумував Едді Гірн.

Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

Нагадаємо, аналітики букмекерських контор дають 66 відсотків на перемогу Джошуа, 30 відсотків – на виграш Усика і 4 відсотки – на нічию.

За словами Олександра Красюка, промоутера Усика, в разі перемоги українця 25 вересня суперники зустрінуться в ринзі ще раз – в договорі прописаний реванш.

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