У тренера збірної України Петракова зірвався варіант із Аталантою

Маліновський vs Петраков / Фото: Reuters

У лютому Олександр Петраков збирався відвідати серію тренувань італійської Аталанти, за яку виступає Руслан Маліновський.

Згоду на це дав головний тренер бергаманців Джан П'єро Гасперіні.

Реклама

Проте нові антиковидні обмеження змусили 64-річного Петракова тимчасово відмовитись від поїздки до Італії.

Маліновський та Петраков / Фото: Reuters

"Такі плани були. Але, найвірогідніше, наразі не вдасться. Постійно змінюються правила в'їзду до країн Євросоюзу. Італія запровадила бустерну дозу вакцинації. Тому всі ці моменти створюють труднощі. Доведеться поки що відкласти цю поїздку", – сказав у коментарі Meta-ratings тренер збірної України Олександр Петраков.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Реклама

Джан П'єро Гасперіні / Фото: Reuters

Нагадаємо, 24 березня у першому матчі плей-оф за вихід на ЧС-2022 збірна України зіграє у Глазго із Шотландією, а у разі успіху 29 березня зустрінеться на виїзді з переможцем пари Уельс – Австрія. І – привіт, Катар!

Дивіться, як Україна потрапила до плей-оф за вихід на ЧС