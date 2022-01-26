У тренера сборной Украины Петракова сорвался вариант с Аталантой

Малиновский vs Петраков / Фото: Reuters

В феврале Александр Петраков собирался посетить серию тренировок итальянской Аталанты, за которую выступает Руслан Малиновский.

Согласие на это дал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

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Однако новые антиковидные ограничения заставили 64-летнего Петракова временно отказаться от поездки в Италию.

Малиновский и Петраков / Фото: Reuters

"Такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации. Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку", – сказал в комментарии Meta-ratings тренер сборной Украины Александр Петраков.

Александр Петраков / Фото: Reuters

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Джан Пьеро Гасперини / Фото: Reuters

Напомним, 24 марта в первом матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет в Глазго с Шотландией, а в случае успеха 29 марта встретится на выезде с победителем пары Уэльс – Австрия. И – привет, Катар!

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