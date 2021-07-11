У нього на тілі – вся історія англійського футболу: найколоритніший фанат Євро

Найколоритніший фанат Євро-2020 / Фото: Reuters
Сьогодні в Лондоні відбудеться фінал чемпіонату Європи 2020 року, в якому зустрінуться команди Англії та Італії. Онлайн Італія – Англія є на нашому сайті.
Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020
Британські вболівальники заполонили вулиці Лондона задовго до старту поєдинку. Раніше ми писали про веселих фанатів у костюмах лицарів і верхом на королеві.
Але найколоритнішим виявився чоловік, в якого все тіло вкрите татуйованнями на футбольну тематику і не тільки. На спині у нього красується величезна емблема збірної Англії, а на грудях – Кубок Ліги чемпіонів і Суперкубок УЄФА.
А ще у нього на грудях є тату із зображенням старого стадіону "Вемблі" і згадка про перемогу на чемпіонаті світу 1966 року.
Раніше ми писали, що наречена гравця збірної України у фіналі Євро вболіватиме за Італію. У фіналі Євро-2020 збірна Італії отримає чарівну підтримку з України. За італійську команду сьогодні буде вболівати Даша Савіна.
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