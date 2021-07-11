Верхи на Королеві і красуні на автобусі: як фанати розносять Лондон в очікуванні фіналу Євро-2020

У Лондоні вболівальники влаштували неймовірне веселощі в честь фіналу Євро-2020. Британські вболівальники впевнені перемоги Англії, тому почали святкувати заздалегідь

Фанати веселяться ще до початку фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Фінал Євро-2020 між збірними Італії та Англії на стадіоні "Вемблі" почнеться тільки о 22:00 за київським часом, а вболівальники вже заполонили вулиці Лондона. Дивитися Італія – Англія можна на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

Тисячі уболівальників збірної Англії вийшли на вулицю в очікуванні історичного поєдинку, адже англійці вперше в історії пробилися до фіналу Євро і мають високі шанси на перемогу. Фанати не стримують емоцій, а кілька красунь навіть залізли на автобус.

Особливо яскравими виявилися вболівальники в лицарських обладунках, а також фанат в карнавальному костюмі наче його на плечах тримає Королева Єлизавета II.

Веселощі фанати підігрівають літрами пива і піротехнікою, але водночас вже зараз деякі вулиці всіяні сміттям і пивними бляшанками. Що ж буде після закінчення матчу?