"У нього мільйони в банку": батько Тайсона Ф'юрі вкотре порадив синові завершити кар'єру

Тайсон Ф'юрі в поєдинку проти Деонея Вайлдера / Фото: Reuters

Батько британського чемпіона заявив, що син уже виграв усе і має достатньо грошей, щоби завершити кар'єру.

Раніше ми писали, що Джон Фьюрі не бачить на обрії жодного гідного суперника для свого сина.

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"Я сказав йому йти – він і так зробив достатньо. Тайсон виграв все, йому більше нічого доводити. У нього мільйони на банківському рахунку, він забезпечений до кінця життя. У житті є щось більше, ніж просто працювати задля публіці", – сказав Джон Ф'юрі JOE в інтерв'ю на каналі BT Sport Boxing у YouTube.

Нагадаємо, останній бій Ф'юрі провів у ніч на 10 жовтня 2021 року. Тайсон воював з американцем Деонтеєм Уайлдером. Бійці воювали за звання чемпіона світу за версією WBC. Поєдинок завершився в 11-му раунді нокаутом у виконанні Ф'юрі.

Раніше Джон Фьюрі заявляв, що наступним суперником Тайсона буде Усик чи ніхто.