"У него миллионы в банке": отец Тайсона Фьюри в очередной раз посоветовал сыну завершить карьеру

Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

Отец британского чемпиона заявил, что сын уже выиграл все и имеет достаточно денег, чтобы завершить карьеру.

Ранее мы писали, что Джон Фьюри не видит на горизонте ни одного достойного соперника для своего сына.

Реклама

"Я сказал ему уходить — он и так сделал достаточно. Тайсон выиграл всё, ему больше нечего доказывать. У него миллионы на банковском счёте, он обеспечен до конца жизни. В жизни есть нечто большее, чем просто работать в угоду публике", — сказал Джон Фьюри JOE в интервью на канале BT Sport Boxing в YouTube.

Напомним, последний бой Фьюри провел в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри.

Ранее Джон Фьюри заявлял, что следующим соперником Тайсона будет Усик или никто.