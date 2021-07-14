У мене є причина не співати гімн! Ракицький висловив претензії Шевченку

Захисник Зеніта вважає, що Шевченко повірив в нісенітницю, яку йому наговорили керівники федерації футболу України – а так хотілося бути з пацанами на полі

Андрій Шевченко і Ярослав Ракицький / Фото: Reuters

Український футболіст російського Зеніта Ярослав Ракицький вилив образу на Андрія Шевченка і Андрія Павелка за невиклик до збірної України і заявив, що не міг спокійно спостерігати за виступом "синьо-жовтих" на Євро-2020 – так йому "хотілося до пацанів на поле".

Читайте також: "Соромно за таких футболістів збірної!" Яремчук і Миколенко потрапили в скандал через фото із Бастою

"Я завжди чекав на виклик. Але Шевченко з Павелко все вирішили. Звичайно, я хочу грати. І грав би. Так, може, я там гімн не співав, але на це є об'єктивні причини. І це точно не значить, що я не патріот своєї країни. Я люблю Україну. І коли грав у збірній, віддавав всі сили за цю футболку. А окремі особи придумали про мене всяку нісенітницю. Але мені байдуже, що вони думають", – наводить слова Ракицького Чемпіонат

"Так, у глибині душі боляче. Щоразу, дивлячись на пацанів, дуже хочу до них на поле. Я взагалі не люблю дивитися по телевізору, люблю грати. Але це життя. Вже не змінити того, що сталося. Я кар'єру в збірній закінчив. Давайте потихеньку цю тему закривати. Я розумію, що сталося. Все йшло від керівників федерації. Вони наговорили всім, зокрема, й Шевченку. Мене не включили кілька разів до списку. І я подумав, навіщо мені чекати виклику далі? Краще піду сам", – додав Ракицький

/ Фото: AFP

Сам Андрій Шевченко, говорячи раніше про невиклик захисника Зеніта до збірної України, обмежився короткою заявою: "Ракицький? Він завершив кар'єру в збірній, давайте не будемо про це".

Дивіться, як Україна перемагала на Євро без Ракицького