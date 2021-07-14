У меня есть причина не петь гимн! Ракицкий выступил с претензиями к Шевченко

Защитник Зенита считает, что Шевченко поверил в ерунду, которую ему наговорили руководители федерации футбола Украины – а так хотелось быть с пацанами на поле

Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий / Фото: Reuters

Украинский футболист российского Зенита Ярослав Ракицкий излил обиду на Андрея Шевченко и Андрея Павелко за невызов в сборную Украины и заявил, что не мог спокойно наблюдать за выступлением "сине-желтых" на Евро-2020 – так ему "хотелось к пацанам на поле".

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"Я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко все решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы. Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне все равно, что они думают", – приводит слова Ракицкого Чемпионат

"Да, в глубине души больно. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил. Давайте потихоньку эту тему закрывать. Я понимаю, что случилось. Все шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам", – добавил Ракицкий

Ярослав Ракицкий / Фото: AFP

Сам Андрей Шевченко, говоря ранее о невызове защитника Зенита в сборную Украины, ограничился коротким заявлением: "Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем об этом".

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