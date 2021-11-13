13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
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Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
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Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Ліверпуль --
Порту --
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У мене бізнес у кількох країнах: чим займається на пенсії український боксер

Андрій Трофімов
13 листопада, 15:47
Олександр Гвоздик займається підприємництвом у кількох напрямках – це сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг

Олександр Гвоздик / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів, чим займається після завершення кар'єри. Раніше Гвоздик припустив, як пройде реванш Усіка та Джошуа.

Боксер зайнявся бізнесом, хоч і не хоче говорити, що саме він робить.

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"Є кілька напрямків: сільське господарство, ігрова сфера та маркетинг. Це більше амбітні стартапи. Але якщо це все спрямувати у правильне русло, то я сподіваюся, що буде цікаво.

Сьогодні це те, що дає мені можливість триматися на плаву. Це бізнес у низці країн", – сказав Олександр Гвоздик у інтерв'ю Віктору Ялимову.

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Свій останній бій Гвоздик провів два роки тому, коли програв чемпіонський бій Артуру Бетербієву.