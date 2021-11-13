13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
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У меня бизнес в нескольких странах: чем занимается на пенсии украинский боксер

Андрей Трофимов
13 ноября, 15:47
Александр Гвоздик занимается предпринимательством в нескольких направления – это сельское хозяйство, игровая сфера и маркетинг

Александр Гвоздик / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал чем занимается после завершения карьеры. Ранее Гвоздик предположил, как пройдет реванш Усика и Джошуа.

Боксер занялся бизнесом, хотя и не хочет говорить, что конкретно он делает.

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"Есть несколько направлений: сельское хозяйство, игровая сфера и маркетинг. Это больше амбициозные стартапы. Но если это все направить в правильное русло, то я надеюсь, что будет интересно.

Сегодня это то, что предоставляет мне возможность держаться на плаву. Это бизнес в ряде стран", – сказал Александр Гвоздик в интервью Виктору Ялымову.

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Свой последний бой Гвоздик провел два года назад, когда проиграл чемпионский бой Артуру Бетербиеву.