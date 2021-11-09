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"Ти знаєш, де мій зал": легендарний тренер хоче готувати Джошуа до реваншу з Усиком

Павло Василенко
9 листопада, 09:50
Легендарний американський тренер Фредді Роуч готовий взятися за підготовку британського екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа до реваншу проти українця Олександра Усика

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напередодні американський фахівець звернувся до британського боксера Ентоні Джошуа.

Раніше ми писали, що промоутер Едді Хірн спростував чутки про пошук Джошуа нового наставника.

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"Ти знаєш, де мій зал. Я з ним час від часу зустрічаюся, і я сказав йому, що все, що йому потрібно зробити – це повернутися додому", – наводить слова Роуча vringe.com.

Фредді Роуч за свою кар'єру тренував Менні Пак'яо, українця Віктора Постола та багатьох інших боксерів.

Зазначимо, що бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися у березні-квітні 2022 року.

Фаворитом на місце проведення реваншу називають Лондон. Усик раніше заявляв, що хотів би провести бій із Джошуа у Києві на НСК "Олімпійський".