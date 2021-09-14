14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ти – суперзірка! Усик звернувся до Джошуа перед боєм

Любомир Луканюк
14 вересня, 17:22
Офіційний претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик передав привіт своєму майбутньому супернику Ентоні Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

25 вересня у Лондоні відбудеться чемпіонський бій у суперважкій вазі. Володар титулів за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа зустрінеться з Олександром Усиком. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

Менш ніж за два тижні до поєдинку український боксер вирішив передати привіт своєму противнику. Зробив це дуже шанобливо, сказав комплімент Джошуа.

"Гей, Ентоні! Я передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти суперзірка" , – сказав Олександр Усик на відео, опублікованому в Twitter компанії Matchroom Boxing.

Читайте також: Прекрасні новини для Усика! Джошуа пішов на сумнівний експеримент перед боєм

Нагадаємо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Реклама