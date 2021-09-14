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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
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Ты – суперзвезда! Усик обратился к Джошуа перед боем

Любомир Луканюк
14 сентября, 17:22
Официальный претендент на чемпионские пояса Александр Усик передал привет своему будущему сопернику Энтони Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

25 сентября в Лондоне состоится чемпионский бой в супертяжелом весе. Обладатель титулов по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа встретится с Александром Усиком. Ранее Красюк назвал четыре варианта исхода боя Усик – Джошуа.

Менее чем за две недели до поединка украинский боксер решил передать привет своему противнику. Сделал это очень уважительно, отвесив комплимент Джошуа.

"Эй, Энтони! Я передаю тебе привет. Ты очень хороший боксер. Ты суперзвезда", – сказал Александр Усик на видео, опубликованном в Twitter компании Matchroom Boxing.

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Напомним, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

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