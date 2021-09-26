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Чорноморець --
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"Ти диви, він наш – православний!" Скандальний Дзюба оригінально привітав Усика (відео)

Сергій Шаховець
26 вересня, 14:55
Форвард збірної Росії не зміг стримати емоції після поєдинку Усика з Джошуа і знову вляпався в скандал

Артем Дзюба привітав Олександра Усика з перемогою / Фото: Колаж: Сьогодні

Тріумфу українського боксера в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем" дуже зраділи у нашого північного сусіда.

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Нападаючий санкт-петербурзького Зеніту Артем Дзюба дивився супербій в компанії своїх друзів, і коли Усик став чемпіоном, відреагував на успіх українця.

"Перехрестився, православний хлопець, дивись, наш. Та він реально геній! В одну хвіртку прям. Думаю, наступний бій буде Усик – Ф'юрі", – сказав Дзюба у відео, яке опублікував у сторіз Instagram.

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Як кажуть, "у перемоги багато батьків ..", так і в разі перемоги Олександра Усика росіяни не згаяли можливості "примазатися" до перемоги українського боксера.

Форвард санкт-петербурзького Зеніту Артем Дзюба постійно потрапляє у скандальні ситуації. Після провального для Росії Євро-2020 статую Дзюби зламали в Підмосков'ї. А ще раніше його позбавили капітанської пов'язки у збірній за скандальне відео, на якому Дзюба мастурбував на камеру.

Артем Дзюба після розгрому від Данії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, що в ніч на 26 вересня Олександр Усик став чемпіоном світу у суперважкій вазі. Українець переміг Ентоні Джошуа і завоював титули за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.

Олександр Усик очолив рейтинг найкращих важковаговиків / Фото: REUTERS

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