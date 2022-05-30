Ти хто такий? Зірковий гравець Реала жорстко відмахнувся від українця Луніна

Марко Асенсіо не злюбив Луніна / Фото: Колаж: Сьогодні

Мадридський Реал переможно завершив сезон, вигравши в 14-й раз Лігу чемпіонів. Команда Карло Анчелотті виборола право називатися найсильнішим клубом Європи.

Після фінального матчу з Ліверпулем у роздягальні королівського клубу панувала загальна радість. Футболісти "вершкових" співали пісні, стрибали та розпивали шампанське. Разом із усіма святкував і українець Андрій Лунін, який став третім українцем, якому підкорилася ця вершина.

Реклама

В одному з моментів загальних веселощів Андрій Лунін приєднався до групи футболістів, які стрибали у роздягальні. Але це не сподобалося півзахиснику Марко Асенсіо, який жорстко скинув руку запасного воротаря Реала (момент на відео зліва).

Чому між одноклубниками пробігла чорна кішка невідомо. Можливо це було лише невелике непорозуміння. Зазначимо, що Асенсіо, як і Лунін, провів весь матч на лаві запасних.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що перемогу у Лізі чемпіонів Андрій Лунін присвятив Україні. На церемонію святкування Андрій вийшов із українським прапором, який накинув на кубок Ліги чемпіонів.