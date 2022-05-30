1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Ты кто такой? Звездный игрок Реала жестко отмахнулся от украинца Лунина

Сергей Шаховец
30 мая, 11:40
Во время празднования триумфа в Лиге чемпионов между Марко Асенсио и Андреем Луниным произошел конфликт

Марко Асенсио невзлюбил Лунина / Фото: Коллаж: Сегодня

Мадридский Реал победоносно завершил сезон, выиграв в 14-й раз Лигу чемпионов. Команда Карло Анчелотти завоевала право называться сильнейшим клубом Европы.

После финального матча с Ливерпулем в раздевалке королевского клуба царило всеобщее ликование. Футболисты "сливочных" пели песни, прыгали и распивали шампанское. Вместе со всеми праздновал и украинец Андрей Лунин, ставший третьим украинцем, которому покорилась эта вершина.

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В одном из моментов всеобщего веселья Андрей Лунин присоединился к группе футболистов, которые прыгали в раздевалке. Но это не понравилось полузащитнику Марко Асенсио, который жестко скинул руку запасного вратаря Реала (момент на видео слева).

Почему между одноклубниками пробежала черная кошка, неизвестно. Возможно, это было всего лишь небольшое недоразумение. Отметим, что Асенсио, как и Лунин, провел весь матч на скамейке запасных.

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Ранее мы сообщали, что победу в Лиге чемпионов Андрей Лунин посвятил Украине. На церемонию празднования Андрей вышел с украинским флагом, который накинул на кубок Лиги чемпионов.

Андрей Лунин сделал важный месседж всему миру / Фото: Коллаж: Сегодня