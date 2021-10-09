Турнірне становище в групі України після перемоги в Фінляндії

Україна втримала перемогу над Фінляндією / Фото: REUTERS

Перемога над Фінляндією принесла нашій команді три бали, а всього на рахунку українців тепер вісім очок.

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Наша команда залишилася на другому місці в турнірній таблиці групи D, але місце в плей-оф підопічні Олександра Петракова собі ще не гарантували.

Слідом за Україною в таблиці розташовується Боснія і Герцеговина, на рахунку якої шість очок, але на один зіграний матч менше.

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Україні у відборі залишилося провести ще два матчі – якраз обидва проти Боснії та Герцеговини. Дві перемоги гарантовано виведуть нашу команду в стикові матчі .

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У Боснії і Герцеговини, крім двох зустрічей з Україною, ще залишається матч з Фінляндією. Але якщо наша команда здобуде дві перемоги, ця зустріч вже ні на що не впливатиме.

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Огляд матчу Фінляндія – Україна: