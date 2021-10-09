9 жовтня 19:00
Фінляндія 1
Україна 2
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Турнірне становище в групі України після перемоги в Фінляндії

Олександр Трикіша
9 жовтня, 21:31
Україна здобула першу перемогу у відборі на ЧС-2022, обігравши в гостях команду Фінляндії. Наша команда зберігає шанси на вихід до плей-оф, де розігруватимуться путівки до Катару

Україна втримала перемогу над Фінляндією / Фото: REUTERS

Перемога над Фінляндією принесла нашій команді три бали, а всього на рахунку українців тепер вісім очок.

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Наша команда залишилася на другому місці в турнірній таблиці групи D, але місце в плей-оф підопічні Олександра Петракова собі ще не гарантували.

Слідом за Україною в таблиці розташовується Боснія і Герцеговина, на рахунку якої шість очок, але на один зіграний матч менше.

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Україні у відборі залишилося провести ще два матчі – якраз обидва проти Боснії та Герцеговини. Дві перемоги гарантовано виведуть нашу команду в стикові матчі .

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У Боснії і Герцеговини, крім двох зустрічей з Україною, ще залишається матч з Фінляндією. Але якщо наша команда здобуде дві перемоги, ця зустріч вже ні на що не впливатиме.

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Огляд матчу Фінляндія – Україна:

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