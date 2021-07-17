Турки не хочуть платити Вест Гему: трансфер Ярмоленка в Фенербахче може зірватися

"Жовті канарки" готові платити капітану збірної України велику зарплату, але не хочуть розщедрюватися на трансфер, оскільки можуть отримати його безкоштовно після закінчення сезону

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Найращий гравець української збірної на Євро-2020 Андрій Ярмоленко може залишитися у Вест Гемі ще на один сезон. Як повідомляє у себе в Twitter журналіст Ігор Бурбас, ціна на українця в 5 мільйонів виявилася непідйомною для турецького Фенербахче.

Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції / Фото: Reuters

Незважаючи на те, що умови особистого контракту були раніше узгоджені обома сторонами, трансфер, найімовірніше, не відбудеться. Оскільки контракт Ярмоленка з Вест Гемом буде діяти ще наступний сезон, турецька сторона порахувала, що платити 5 мільйонів за гравця, який через рік дістанеться безкоштовно, занадто "жирно". Тому, швидше за все, наступний сезон капітан української збірної проведе на Туманному Альбіоні.

Читайте також: Клуб Ярмоленка проявляв інтерес до головної зірки України на Євро-2020

Реклама

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що в липні 2018 року Вест Гем купив Ярмоленка у німецької Борусії Дортмунд за 20 мільйонів євро. В англійській Прем'єр-лізі Андрій провів 47 матчів, забив 7 м'ячів і зробив 3 асисти. На Євро-2020 Ярмоленко взяв участь у всіх п'яти поєдинках збірної України, відзначившись двома голами і двома результативними передачами.

Читайте також: Ярмоленко повторює шлях Реброва. Він знову вибрав клуб легендарного форварда