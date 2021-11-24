23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Турин у шоці! "Пенсіонери" зганьбили "Стару синьйору" на Стемфорд Бридж

Сергій Шаховець
24 листопада, 10:15
Ювентус зазнав великої поразки від Челсі (0:4) у матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

Ювентус зазнав найбільшої поразки в ЛЧ за останні 63 роки / Фото: Reuters

У вівторок, 23 листопада, на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні відбувся поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів у групі Н між Челсі та Ювентусом. Господарі поля здобули велику перемогу з рахунком 4:0.

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Рахунок у матчі відкрив на 25-й хвилині гри захисник "пенсіонерів" Трево Чалоба, якому асистував Антоніо Рюдігер.

На початку другого тайму хавбек "синіх" Рис Джеймс подвоїв перевагу. А довели рахунок до розгромного форварди "пенсіонерів" Каллум Хадсон-Одої та Тімо Вернер.

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Туринський клуб зазнав найбільшої поразки у Лізі чемпіонів за останні 63 роки. Востаннє "Стара синьйора" так осоромилася ще у 1958 році, коли програла австрійському Вінеру (0:7) у попередньому раунді Кубка чемпіонів.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Незважаючи на поразку, Ювентус з 12-ма очками зберіг за собою другий рядок у турнірній таблиці групи Н, а на першому розташувався Челсі, з такою ж кількістю балів, але з кращою різницею забитих і пропущених м'ячів.

За підсумками групового раунду обидва клуби вирішили свої турнірні завдання та вийшли до плей-оф.