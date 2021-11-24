23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
Челси 4
Ювентус 0
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Турин в шоке! "Пенсионеры" опозорили "Старую синьору" на Стэмфорд Бридж

Сергей Шаховец
24 ноября, 10:15
Ювентус потерпел крупное поражение от Челси (0:4) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Ювентус потерпел самое крупное поражение в ЛЧ за последние 63 года / Фото: Reuters

Во вторник, 23 ноября, на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне состоялся поединок 5-го тура Лиги чемпионов в группе Н между Челси и Ювентусом. Хозяева поля одержали крупную победу со счетом 4:0.

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Счет в матче открыл на 25-й минуте игры защитник "пенсионеров" Трево Чалоба, которому ассистировал Антонио Рюдигер.

В начале второго тайма хавбек "синих" Рис Джеймс удвоил преимущество. А довели счет до разгромного форварды "пенсионеров" Каллум Хадсон-Одои и Тимо Вернер.

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Туринский клуб потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за последние 63 года. Последний раз "Старая синьора" так оконфузилась еще в 1958 году, когда проиграла австрийскому Винеру (0:7) в предварительном раунде Кубка чемпионов.

ОБЗОР МАТЧА

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Несмотря на поражение Ювентус с 12-ю очками сохранил за собой второю строчку в турнирной таблице группы Н, а на первой расположился Челси, с таким же количеством баллов, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

По итогам группового раунда оба клуба решили свои турнирные задачи и вышли в плей-офф.