Турецький гранд умовив капітана збірної України: дивіться умови

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова залишиться в Стамбулі ще на кілька років. Захисниця вже встигла виграти чемпіонат Туреччини

Аліна Ягупова в поєдинку за Фенербахче / Фото: FIBA

Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова підписала новий контракт з турецьким Фенербахче, який розрахований на три роки. У минулому сезоні Ягупова стала найкращим гравцем жіночої Євроліги другий рік поспіль, дотягнувши команду до третього місця.

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У сезоні-2020/2021 Ягупова допомогла стамбульському Фенербахче обіграти Галатасарай у фінальній серії чемпіонату Туреччини. Цей титул став для "Канарок" 18-м. А українська баскетболістка вперше в кар'єрі стала чемпіонкою Туреччини. Також команда Ягупової виграла всі матчі турецької Суперліги – 26 в регулярному чемпіонаті і 8 в плей-офф.

У цьому сезоні вона в середньому набирала по 20,6 очок за поєдинок, робила 7,6 підбору і 4,4 передачі.

Нагадаємо, що турецький Фенербахче переманив капітана збірної України в грудні. А поточний сезон Аліна починала в складі іншого турецького клубу Чукурова, в майці якого набирала 27 очок, робила 8,2 передачі і 6 підбирань в середньому за 35 хвилин на майданчику.