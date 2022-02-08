8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
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Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
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Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
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Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
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Евертон --
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Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Тупі! Друг Путіна образив суперниць збірної Росії

Андрій Трофімов
8 лютого, 17:44
Колишній глава світового хокею Рене Фазель розкритикував фінських хокеїсток за те, що вони грали проти росіянок у захисних масках

У фінських хокеїсток додатковий захист / Фото: REUTERS

На жіночому хокейному турнірі Ігор-2022 жодного дня без скандалу. Ми вже писали, що збірна Канади відмовлялася грати з Росією.

І не дарма. Форвард збірної Росії Поліна Болгарєва отримала позитивний тест на коронавірус.

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З цієї причини сьогодні фінська команда вийшла на гру в захисних масках.

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Що дуже не сподобалося колишньому президентові Міжнародної федерації хокею, великому другові Путіна, Рене Фазелю.

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"Грати в масках – погано для здоров'я. Для мене це тупість, але кожна команда сама має право вибирати, як їй краще вчинити. Добре, що російська команда грає без масок. Люди не жартують із масками. Чому вони мають грати в хокей у них?" – цитує Фазеля СЕ.

До речі, Фінляндія виграла – 5:0.

Раніше організатори Олімпійських ігор довели до сліз українську сноубордистку Аннумарі Данчу.