Зворушлива зустріч із кумиром! Буффон обійняв юного українського воротаря

Зустріч Буффона з родиною українських біженців / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter ФК Парма
Легендарний голкіпер не був би собою, якби вчинив інакше. Джанлуїджі Буффон подарував безліч позитивних емоцій сім'ї українських біженців. Неймовірна історія із Італії.
Юний воротар Владислав разом із мамою приїхали до Італії до бабусі. Майбутньому футболісту дала спортивний притулок у себе футбольна школа Сан Паоло Остієнсе. У першому своєму інтерв'ю Владислав зізнався, що його кумиром є чемпіон світу 2006 року Джанлуїджі Буффон. Про цю історію дізнався власне і сам голкіпер збірної Італії.
Буффон із задоволенням запросив усю родину відвідати матч італійської Серії Б між Пармою та Комо. Більше того, на юного українця чекали багато подарунків та сюрпризів – головний з яких зустріч із кумиром, на яку дивитися без сліз неможливо.
Окрім зустрічі з кумиром, українська родина завітала до музею клубу, зустрілася з президентом Парми Кайлом Краузе. Владислав також отримав футболку з автографами та шарф Парми, та, звичайно ж, поповнив домашню колекцію фотографіями з Джалуїджі Буффоном.
Сьогодні продовжить боротьбу за трофей Ліги Європи українець Руслан Маліновський. Його Аталанта протистоятиме РБ Лейпциг.