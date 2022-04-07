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Трогательная встреча с кумиром! Буффон обнял юного украинского вратаря

Евгений Щербаков
7 апреля, 15:58
Легендарный итальянский голкипер сделал невероятный сюрприз юному футболисту из семью украинских беженцев

Встреча Буффона с семьей украинских беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter ФК Парма

Легендарный голкипер не был бы собой, если бы поступил иначе. Джанлуиджи Буффон подарил массу позитивных эмоций семье украинских беженцев. Невероятная история из Италии.

Буффон встретился с юным украинцем / Фото: Twitter ФК Парма

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Юный вратарь Владислав вместе с мамой приехали в Италию к бабушке. Будущего футболиста приютила у себя футбольную школу Сан Паоло Остиенсе. В первом своем интервью Владислав признался, что его кумиром является чемпиона мира 2006 года Джанлуиджи Буффон. Об этой душещипательной истории узнал собственно и сам голкипер сборной Италии.

/ Фото: Twitter ФК Парма

Буффон с удовольствием пригласил всю семью посетить матч итальянской Серии Б между Пармой и Комо. Более того, на юного украинца ждали много подарков и сюрпризов – главный из которых встреча с кумиром, на которую смотреть без слез невозможно.

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Кроме встречи с кумиром, украинская семья посетила музей клуба, встретилась с президентом Пармы Кайлом Краузе. Владислав также получил футболку с автографами и шарф Пармы, и, конечно же, пополнил домашнюю коллекцию фотографиями с Джалуиджи Буффоном.

Сегодня продолжит борьбу за трофей Лиги Европы украинец Руслан Малиновский. Его Аталанта будет противостоять РБ Лейпциг.