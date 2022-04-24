Тріумф Ферстаппена та трагедія Леклера: підсумки четвертого етапу Формули-1

Макс Ферстаппен - переможець Гран-прі Емілії-Романьї / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Напередодні Гран-прі відбувся спринт, у якому найкращий результат показав Макс Ферстаппен із Ред Булл. Друге місце Шарля Леклера залишала добрі шанси для пілота Феррарі.

Але гонка склалися вкрай невдало для господарів траси італійців. Вже на першому колі після контакту з Даніелем Ріккардо вибув із змагань другий пілот Феррарі Карлос Сайнс.

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А на 54-му колі гонки невдача спіткала Шарля Леклера. Лідер чемпіонату вилетів із траси в одному з поворотів.

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Зрештою переможцем четвертого етапу Формули-1 став пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який лідирував зі старту та до фінішу.

Перес фінішував другим, Ландо Норріс (Макларен) – третім, а Джордж Рассел (Мерседес) – четвертим.

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Лідер чемпіонату Шарль Леклер фінішував шостим, Льюїс Гемілтон -13-м.

Після Гран-прі Емілії-Романьї в активі Ред Булл та Феррарі по дві перемоги.

Наступний етап Формули-1 – Гран-прі США відбудеться 6-8 травня.