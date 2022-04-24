Триумф Ферстаппена и трагедия Леклера: итоги четвертого этапа Формулы-1

Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Эмилии-Романьи / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Накануне Гран-при состоялся спринт, в котором лучший результат показал Макс Ферстаппен из Ред Булл. Второе место Шарля Леклера оставляла хорошие шансы для пилота Феррари.

Но гонка сложилась крайне неудачно для хозяев трассы итальянцев. Уже на первом круге после контакта с Даниэлем Риккардо выбыл из соревнований второй пилот Феррари Карлос Сайнс.

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А на 54-м круге гонки неудача постигла Шарля Леклера. Лидер чемпионата вылетел с трассы в одном из поворотов.

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В итоге победителем четвертого этапа Формулы-1 стал пилот Ред Булла Макс Ферстаппен, который лидировал со старта и до финиша.

Перес финишировал вторым, Ландо Норрис (Макларен) – третьим, а Джордж Расселл (Мерседес) – четвертым.

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Лидер чемпионата Шарль Леклер финишировал шестым, Льюис Хэмилтон -13-м.

После Гран-при Эмилии-Романьи в активе Ред Булл и Феррари по две победы.

Следующий этап Формулы-1 – Гран-при США состоится 6-8 мая.