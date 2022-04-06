Три чемпіонські титули. Видатний успіх українських гімнастів на Кубку світу

Даніела Батрона та Ілля Ковтун тріумфатори Кубка світу зі спортивної гімнастики / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) опублікувала підсумкові рейтинги Кубка світу-2022 зі спортивної гімнастики. Серія складалася з чотирьох етапів, які пройшли у Коттбусі, Досі, Каїрі та Баку.

Українські гімнасти потрапили до топ-3 у семи дисциплінах із десяти, а на трьох снарядах "синьо-жовті" стали чемпіонами.

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Два титули в актив збірної України виборола 15-річна дебютантка Кубка світу Даніела Батрона. Українка стала найкращою у двох дисциплінах: на різновисоких брусах та колоді.

Топ-3 рейтинги Кубка світу-2022. Жінки

Різновисокі бруси

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1. Даніела Батрона (Україна) – 56

(Україна) – 56 2. Анастасія Смонцер (РОК) – 36

3. Промені Грибар (Словенія) – 35.5

Колода

1. Даніела Батрона (Україна) – 70

(Україна) – 70 2. Люсі Трнкова (Чехія) – 43

3. Анастасія Смонцер (РОК) – 38

4. Юлія Касьяненко (Україна) – 30

Вільні вправи

1. Доріна Бецого (Угорщина) – 75

2. Даніела Батрона (Україна) – 50

(Україна) – 50 3. Ділдора Аріпова (Узбекистан) – 45

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Ще один чемпіонський титул виграв 18-річний українець Ілля Ковтун. Наш спортсмен був найкращим на чотирьох етапах серії на паралельних брусах, які принесли йому перший у кар'єрі Кубок світу.

Також високий результат у рейтингу показав інший український гімнаст – 19-річний Назар Чепурний. Він посів друге місце в опорному стрибку

Топ-3 рейтинги Кубка світу-2022. Чоловіки

Паралельні бруси

1. Ілля Ковтун (Україна) – 90

(Україна) – 90 2. Ферхат Арікан (Туреччина) – 50

3. Мітчелл Морганс (Австралія) – 47

Вільні вправи

1. Артем Долгоп'ят (Ізраїль) – 90

2. Ілля Ковтун (Україна) – 61

(Україна) – 61 3. Мілад Карімі (Казахстан) – 59

Опорний стрибок

1. Артур Давтян (Вірменія) – 90

2. Назар Чепурний (Україна) – 80

(Україна) – 80 3. Андрій Медведєв (Ізраїль) – 59

Перекладина

1. Олександр Мякінін (Ізраїль) – 70

2. Ілля Ковтун (Україна) – 56

(Україна) – 56 3. Мітчелл Морганс (Австралія) / Роберт Творогал (Литва) – 53

Нагадаємо, на одному з етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики вибухнув скандал з російським спортсменом Іваном Куляком. На церемонії нагородження провокатор з РФ начепив букву Z – символ вторгнення рашистів в Україну.

Зараз щодо цього інциденту триває дисциплінарне розслідування, за підсумками якого Куляку загрожує дискваліфікація.