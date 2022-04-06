Три чемпионских титула. Выдающийся успех украинских гимнастов на Кубке мира

Даниэла Батрона и Илья Ковтун триумфаторы Кубка мира по спортивной гимнастике / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня
Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала итоговые рейтинги Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике. Серия состояла из четырех этапов, которые прошли в Коттбусе, Дохе, Каире и Баку.
Украинские гимнасты попали в топ-3 в семи дисциплинах из десяти, а на трех снарядах "сине-желтые" стали чемпионами.
Два титула в актив сборной Украины завоевала 15-летняя дебютантка Кубка мира Даниэла Батрона. Украинка стала лучшей в двух дисциплинах: на разновысоких брусьях и бревне.
Топ-3 рейтингов Кубка мира-2022. Женщины
Разновысокие брусья
- 1. Даниэла Батрона (Украина) – 56
- 2. Анастасия Смонцер (РОК) – 36
- 3. Лучия Грибар (Словения) – 35.5
Бревно
- 1. Даниэла Батрона (Украина) – 70
- 2. Люси Трнкова (Чехия) – 43
- 3. Анастасия Смонцер – 38
- 4. Юлия Касьяненко (Украина) – 30
Свободные упражнения
- 1. Дорина Бецого (Венгрия) – 75
- 2. Даниэла Батрона (Украина) – 50
- 3. Дилдора Арипова (Узбекистан) – 45
Еще один чемпионский титул выиграл 18-летний украинец Илья Ковтун. Наш спортсмен был лучшим на четырех этапах серии на параллельных брусьях, которые принесли ему первый в карьере Кубок мира.
Также высокий результат в рейтинге показал другой украинский гимнаст – 19-летний Назар Чепурный. Он занял второе место в опорном прыжке.
Топ-3 рейтингов Кубка мира-2022. Мужчины
Параллельные брусья
- 1. Илья Ковтун (Украина) – 90
- 2. Ферхат Арикан (Турция) – 50
- 3. Митчелл Морганс (Австралия) – 47
Свободные упражнения
- 1. Артем Долгопят (Израиль) – 90
- 2. Илья Ковтун (Украина) – 61
- 3. Милад Карими (Казахстан) – 59
Опорный прыжок
- 1. Артур Давтян (Армения) – 90
- 2. Назар Чепурный (Украина) – 80
- 3. Андрей Медведев (Израиль) – 59
Перекладина
- 1. Александр Мякинин (Израиль) – 70
- 2. Илья Ковтун (Украина) – 56
- 3. Митчелл Морганс (Австралия) / Роберт Творогал (Литва) – 53
Напомним, на одном из этапов Кубка мира по спортивной гимнастике разразился скандал с российским спортсменом Иваном Куляком. На церемонии награждения провокатор из РФ нацепил букву Z – символ вторжения рашистов в Украину.
Сейчас по этому инциденту продолжается дисциплинарное расследование, по итогам которого Куляку угрожает дисквалификация.