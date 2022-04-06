Три чемпионских титула. Выдающийся успех украинских гимнастов на Кубке мира

Даниэла Батрона и Илья Ковтун триумфаторы Кубка мира по спортивной гимнастике / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала итоговые рейтинги Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике. Серия состояла из четырех этапов, которые прошли в Коттбусе, Дохе, Каире и Баку.

Украинские гимнасты попали в топ-3 в семи дисциплинах из десяти, а на трех снарядах "сине-желтые" стали чемпионами.

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Два титула в актив сборной Украины завоевала 15-летняя дебютантка Кубка мира Даниэла Батрона. Украинка стала лучшей в двух дисциплинах: на разновысоких брусьях и бревне.

Топ-3 рейтингов Кубка мира-2022. Женщины

Разновысокие брусья

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1. Даниэла Батрона (Украина) – 56

(Украина) – 56 2. Анастасия Смонцер (РОК) – 36

3. Лучия Грибар (Словения) – 35.5

Бревно

1. Даниэла Батрона (Украина) – 70

(Украина) – 70 2. Люси Трнкова (Чехия) – 43

3. Анастасия Смонцер – 38

4. Юлия Касьяненко (Украина) – 30

Свободные упражнения

1. Дорина Бецого (Венгрия) – 75

2. Даниэла Батрона (Украина) – 50

(Украина) – 50 3. Дилдора Арипова (Узбекистан) – 45

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Еще один чемпионский титул выиграл 18-летний украинец Илья Ковтун. Наш спортсмен был лучшим на четырех этапах серии на параллельных брусьях, которые принесли ему первый в карьере Кубок мира.

Также высокий результат в рейтинге показал другой украинский гимнаст – 19-летний Назар Чепурный. Он занял второе место в опорном прыжке.

Топ-3 рейтингов Кубка мира-2022. Мужчины

Параллельные брусья

1. Илья Ковтун (Украина) – 90

(Украина) – 90 2. Ферхат Арикан (Турция) – 50

3. Митчелл Морганс (Австралия) – 47

Свободные упражнения

1. Артем Долгопят (Израиль) – 90

2. Илья Ковтун (Украина) – 61

(Украина) – 61 3. Милад Карими (Казахстан) – 59

Опорный прыжок

1. Артур Давтян (Армения) – 90

2. Назар Чепурный (Украина) – 80

(Украина) – 80 3. Андрей Медведев (Израиль) – 59

Перекладина

1. Александр Мякинин (Израиль) – 70

2. Илья Ковтун (Украина) – 56

(Украина) – 56 3. Митчелл Морганс (Австралия) / Роберт Творогал (Литва) – 53

Напомним, на одном из этапов Кубка мира по спортивной гимнастике разразился скандал с российским спортсменом Иваном Куляком. На церемонии награждения провокатор из РФ нацепил букву Z – символ вторжения рашистов в Украину.

Сейчас по этому инциденту продолжается дисциплинарное расследование, по итогам которого Куляку угрожает дисквалификация.